Haute-Savoie : un homme retrouvé mort, il gisait le long d'une bretelle d'accès à une autoroute

Une victime, d'une trentaine d'années, gisait le long de la bretelle d’accès de l’A40 en direction d'Annecy, à Archamps, en Haute-Savoie.

D'après Le Messager, il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années.

"Les constatations opérées sur place par le médecin légiste et les premières investigations ont conduit le parquet à ouvrir une enquête pour meurtre et non assistance à personne en danger", explique de son côté Le Dauphiné Libéré.