Ce lundi 3 février, le groupe Bouygues Bâtiment Sud-Est a organisé la pose de la première pierre de la réhabilitation du collège Gaspard Monge à Saint-Jeoire en Haute-Savoie (74).

C'est officiel, le collège Gaspard Monge se fait une nouvelle santé. Construit en 1983, l'ancien bâtiment ne répondait plus aux normes environnementales. Lors de la réhabilitation ce lundi matin étaient présents, Martial Saddier, président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, Agnès Gay, conseillère départementale du canton de Bonneville, Antoine Valentin, maire de Saint-Jeoire

Frédéric Bablon, directeur académique des services de l’éducation nationale

et Daniel Lopes, président de Bouygues Bâtiment Sud-Est.

Un projet écologique

Martial Saddier, en collaboration avec le Département, a privilégié la reconstruction à la rénovation, et il nous explique les raisons de son choix : "si on avait choisi de rénover tout le collège, un gamin qui rentre en sixième aurait subi les travaux jusqu'à la fin de sa troisième. C'est inconfortable et c'est même l'enfer pour le Département."

Le collège de Saint-Jeoire est le premier collège en France à viser le label environnemental CIRCOLAB. Pour cela, ce projet écologique intègre des matériaux biosourcés (isolation en paille, ossature bois) et un réseau de chauffage à la biomasse. Avec une ambition forte en matière de préservation de la biodiversité et de réemploi, il devrait permettre de réutiliser plus de 8 000 tonnes de matériaux. Pour garder une empreinte locale, 65 % du montant du marché est confié à des PME et artisans. La fin des travaux est prévue pour 2026.

1 milliard d'euros sur la table

Cette réhabilitation s'inscrit dans la continuité du Plan pluriannuel d’Investissement (PPI) du conseil départemental de la Haute-Savoie voté en 2022. Avec une moyenne de 530 collégiens dans les collèges savoyards, Martial Saddier avait précédemment alerté sur le besoin de réduire les effectifs de certains établissements. Pour cela, un milliard d'euros est déboursé, dont 110 millions en 2024 et 38,7 millions pour le collège Gaspard Monge. Aux alentours de 2028, 13 nouveaux collèges verront le jour et 17 anciens établissements seront rénovés.