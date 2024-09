Pour la septième fois, la Nuit du Droit fait son retour en région Auvergne-Rhône-Alpes. En Haute-Savoie, deux rendez-vous sont programmés le 3 octobre prochain.

Afin de sensibiliser le public aux principes et aux métiers du droit, l'évènement la Nuit du Droit voyait le jour en 2017 à l'initiative de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Le 3 octobre prochain, son retour marquera la 7ème édition en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et, une fois encore, des conférences, tables rondes ou encore procès fictifs sont au programme.

Du côté de la Haute-Savoie, un premier rendez-vous est donné à Annecy, au Tribunal Judiciaire, pour une soirée sur le thème des enjeux locaux de la ressource en eau. De 17 h à 21 h, stands, conférences, projection de film et jeux sont prévus. Le Tribunal judiciaire d'Annecy, le Barreau et l'Université catholique de Lyon sont à l'organisation de cet évènement. L'entrée est gratuite et accessible à tous.

Enfin, la seconde soirée prévue en Haute-Savoie se déroulera à Bonneville, toujours le 3 octobre. Cette fois-ci, c'est une table ronde en accès libre qui prendra place de 18h15 à 20h30 au Tribunal judiciaire. Seront notamment présentes pour animer ces deux heures : Nathalie Saint Denis, directrice opérationnelle de l’AVIJ, Éléonore Caetano, référente laïcité, citoyenneté et justice restaurative à la direction territoriale de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou encore Martine Imberton, magistrate à la retraite.

Dans la Région, d'autres évènements ont également lieu à Albertville, Aurillac, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Cusset, Grenoble, Le Puy-en-Velay, Lyon, Montluçon, Soyons, Valence, Vienne et Villefranche-sur-Saône.