Halloween à la SPA de Marennes : des bonbons ou un chat ?

Le refuge de la SPA Lyon-Marennes ouvre ses portes jusqu’au crépuscule pour la soirée d’Halloween. Ce 31 octobre, les visiteurs pourront déambuler entre stands photos et ateliers création pour aller à la rencontre des animaux.

Et si vous troquiez votre slogan d’Halloween préféré contre une nouvelle formule magique ? C’est ce que propose la SPA de Marennes, au sud de Lyon. Au crépuscule, venez à la rencontre des chats noirs, à qui on prête volontiers des coups du mauvais sort. Et bien qu’ils aient mauvaise presse, la SPA de Lyon-Marennes invite les curieux à lutter contre les préjugés. Le refuge ne lésine pas sur les opérations pour attirer les citoyens au sein de son établissement. Non, les chats noirs ne portent pas malheur assure-t-on au refuge. Et pour le prouver, c’est tout une après-midi dédiée à Halloween qui sera organisée le 31 octobre, de 14h à 21h. Ateliers créations, stands photos, gourmandises et sucreries de circonstance, mais aussi et surtout rencontre avec les animaux du refuge, tous en attente d’une adoption. "Dans une ambiance festive et monstrueuse, nous espérons que la magie d’Halloween opérera… à savoir, de nombreuses et belles adoptions qui feront trembler d’amour !", lance Christophe Dumont-Richet, responsable du refuge SPA Lyon-Marennes.