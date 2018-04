Grèves SNCF : fortes perturbations à Lyon ce mardi 24 avril

Seuls un TGV sur trois, cinq intercités sur huit et un TER sur dix circuleront ce mardi en Auvergne-Rhône-Alpes pour le 10e jour de la grève SNCF.

Dans un communiqué, la SNCF a publié les chiffres de la grève SNCF qui aura lieu ce mardi. En Auvergne-Rhône-Alpes, seuls 1 TGV sur 3, 5 intercités sur 8 et 1 TER sur 10 circuleront. En tout 800 autocars vont être “déployés sur l’ensemble du périmètre”, a annoncé la préfecture régionale sur sa page Facebook. Entre Lyon et Saint-Étienne, seuls six aller-retour seront disponibles. Le premier départ de Lyon aura lieu à 06h54 et le dernier à 18h24.

Pour plus d'informations ligne par ligne, sur le site internet TER Auvergne-Rhône-Alpes.