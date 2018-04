Grève SNCF : trafic très perturbé en Auvergne-Rhône-Alpes dimanche et lundi

Les syndicats ont repris leur mobilisation ce samedi soir, jusqu’à lundi, alors que les Lyonnais entament leur période de vacances scolaires. Les perturbations sur le trafic ferroviaire sont très importantes ce dimanche.

Les quatre organisations syndicales de la SNCF en grève. La CGT, Sud-Rail, la CFDT et l’Unsa ont déposé un préavis de grève national à partir du samedi 7 avril 2018 à 19h, pour protester contre la réforme du service public. Si bien que le trafic ferroviaire sera très fortement perturbé ce dimanche. Le mouvement perdurera lundi également. Ce dimanche « les liaisons ferroviaires seront extrêmement limitées et les capacités d’emport des autocars sont bien moindres que celles des trains », prévient la SNCF, qui conseille « aux clients de reporter leur voyage » si possible. Et d’inviter ceux dont les trains ne sont pas confirmés à ne pas se rendre en gare. « Les billets non utilisés seront échangés ou remboursés sans frais », assure la SNCF. Pour les billets TGV et Intercités, il est recommandé « d’échanger votre billet sur un train circulant le même jour et ouvert à la réservation sur l’ensemble de nos canaux de vente ».

Pas de liaison vers la Suisse ni l’Italie

Au niveau national, le trafic TGV sera largement affecté, avec 1 train sur 4 seulement sur l’axe Sud-Est et l’axe Atlantique. C’est à peine mieux sur les axes Nord et Est avec 1 train sur 3. Aucun Ouigo ne circulera. Sur le réseau TER, 1 train sur 3 en moyenne devrait circuler. Pour les Intercités ce sera 1 train sur 5 en journée, et des cars de substitution la nuit, assure la SNCF. En ce qui concerne les liaisons internationales, seul le Thalys, avec un trafic annoncé quasi normal, et l’Eurostar, avec 3 trains sur 4 seront préservés. En revanche, pas de Lyria vers la Suisse, ni de liaison avec l’Italie et l’Espagne. Les usagers sont invités à se renseigner sur les perturbations au cas par cas via l’application de la SNCF.

Trois trains dans la journée entre Lyon et Saint-Etienne

En région, où les vacances scolaires ont commencé dans les académies de Lyon et Clermont notamment, les perturbations sont très importantes ce dimanche. Des difficultés sont à prévoir sur les lignes de TER Lyon-Marseille et Lyon-Grenoble notamment. Les liaisons entre Lyon et Annecy s’effectueront en bus, en faisant une croix sur de nombreux arrêts. Des bus aussi sur les axes Lyon-Clermont et Lyon-Bourg. Le trafic sera par ailleurs très réduit entre Lyon et Saint-Etienne avec seulement trois trains dans la journée. Un seul train circulera ce dimanche entre Lyon et Dijon, le reste des trajets sera assuré en bus. Pour vérifier ligne par ligne, il est conseillé de se rendre sur le site TER Rhône-Alpes.

La situation prévisionnelle du trafic pour lundi devrait être connue en fin d’après-midi. En attendant jetez un coup d’oeil au calendrier de la grève SNCF pour les semaines à venir, et pensez à des alternatives de transport, comme le coivoiturage.

Lire aussi : Les syndicats accusent la direction de la SNCF de manipuler les chiffres sur le nombre de grévistes