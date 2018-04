Grève SNCF : trafic très fortement perturbé à Lyon et en région

L’appel à la grève des quatre syndicats de la SNCF devrait être encore très suivi ce lundi, avec à la clé de nombreuses perturbations sur le rail français, notamment à Lyon et en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le préavis de grève déposé par la CGT, Sud-Rail, la CFDT et l’Unsa, pour protester contre la réforme du service public court depuis samedi 19 heures jusqu’à lundi soir. Comme ce dimanche, le trafic ferroviaire sera largement perturbé par cette mobilisation. La SNCF invite les usagers à se renseigner sur leurs conditions de voyages via l’application mobile dédiée et tous les outils d’informations voyageurs SNCF habituels. Et d’inviter « les clients dont les trains ne seraient pas confirmés ce lundi 9 avril à reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare ». Les billets non utilisés seront échangés ou remboursés sans frais, assure la SNCF. Pour les billets TGV et Intercités, il est recommandé de les échanger « sur un train circulant le même jour et ouvert à la réservation ».

Toujours pas de liaison vers l’Italie

Au niveau national, le trafic TGV sera largement impacté par la mobilisation, avec 1 train sur 4 seulement sur l’axe Sud-Est et l’axe Nord, 1 sur 5 sur l’axe et 1 sur 3 sur l’axe Est. Aucun Ouigo ne circulera. Sur le réseau TER, le trafic sera « très perturbé », selon la SNCF, notamment aux heures de pointe. Seulement 1 train sur 3 en moyenne devrait circuler. Pour les Intercités ce sera 1 train sur 6 en journée, et des cars de substitution la nuit, assure la SNCF. En ce qui concerne les liaisons internationales, seul le Thalys, avec un trafic annoncé quasi normal, et l’Eurostar, avec 3 trains sur 4 seront préservés. Toujours pas de liaison avec l’Italie en revanche et seulement 1 Lyria sur 6 vers la Suisse. En direction de l’Espagne, il faudra compter avec 1 train sur 5 et 1 sur 3 vers l’Allemagne.

Cinq trains dans la journée entre Lyon et Saint-Etienne

En région, où les vacances scolaires ont commencé dans les académies de Lyon et Clermont notamment, les perturbations sont très importantes ce lundi. D’importantes difficultés sont à prévoir sur les lignes de TER Lyon-Grenoble, Lyon-Marseille et Lyon-Dijon notamment. Les liaisons entre Lyon et Annecy s’effectueront en bus. Idem sur les axes Lyon-Clermont et Lyon-Bourg. Le trafic sera par ailleurs très réduit entre Lyon et Saint-Etienne avec seulement cinq trains dans la journée. Pour vérifier ligne par ligne, il est conseillé de se rendre sur le site TER Rhône-Alpes.

La mobilisation printanière contre le projet de réforme du service public mené par le gouvernement d’Edouard Philippe n’en est pourtant qu’à ses balbutiement. Pour connaître les perturbations dans les semaines à venir sur le rail français, retrouvez le calendrier de la grève SNCF pour les semaines à venir. Il est recommandé d’envisager des alternatives de transport, comme le coivoiturage.

Lire aussi : Les syndicats accusent la direction de la SNCF de manipuler les chiffres sur le nombre de grévistes