Grève SNCF : combien de trains circuleront à Lyon et dans la région mardi ?

Le trafic des trains à Lyon et dans la région sera similaire mardi à la situation lors de la journée de lundi. Presque tous les TGV circuleront ainsi que 8 TER sur 10 dans la région.

Petit à petit, le trafic ferroviaire redevient normal dans la région. Mardi, presque tous les TGV circuleront ainsi que 8 TER sur 10 à Lyon et dans la région.

Ce lundi, la SNCF a par ailleurs annoncé la mise en vente de 5 millions de billets à moins de 35 euros jusqu'à mi-avril, pour "retrouver la confiance" avec les voyageurs.

5 millions de billets pas chers en vente pendant une semaine

"On va proposer à partir de jeudi 5 millions de billets à moins de 35 euros, sur les TGV Inoui et Ouigo. Ce sera en vente pendant une semaine, du 23 au 30 janvier, pour des voyages entre maintenant et la mi-avril, jusqu'aux vacances de Pâques", a expliqué la directrice générale de la SNCF, Rachel Picard, sur Europe 1.

