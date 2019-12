Grève SNCF à Lyon : moins de trains ce 17 décembre

Nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites ce 17 décembre. En région Auvergne-Rhône-Alpes, les trains seront moins nombreux.

Pour cette nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites, les perturbations à la SNCF en région Auvergne-Rhône-Alpes seront plus importantes ce mardi 17 décembre que ce lundi.

Sur le réseau TER, on comptera 1 train sur 5 en moyenne. 653 autocars seront déployés pour renforcer le plan de transport.

Pour le trafic TGV, c'est très légèrement mieux avec onze allers/retours entre Paris et Lyon, et deux allers/retours entre Lyon et Marseille et Lyon et Montpellier.

Enfin, le trafic Intercités sera très perturbé. Aucun train ne circulera entre Paris et Clermont-Ferrand ce 17 décembre.