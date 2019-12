Grève SNCF : à Lyon, légère amélioration en vue ce 18 décembre

Le trafic SNCF s'améliore très légèrement autour de Lyon ce 18 décembre tandis que la SNCF promet des mesures "pour permettre au maximum de clients déjà détenteurs d’un billet de voyager" à partir du 19 décembre.

Les prévisions de trafic pour la journée du 18 décembre s'améliorent très légèrement, tout en restant très perturbées.

Ainsi, 1 TER sur 4 circulera dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le plan de transport est renforcé par 745 autocars.

Du côté des TGV on compte :

sur la ligne Paris Lyon : 11 allers/retours

Lyon Marseille : 2 allers/retours

Lyon Montpellier : 2 allers/retours

Enfin, pour les Intercités, c'est également 1 train sur 4 qui circulera en moyenne, dont deux allers-retours entre Clermont-Ferrand et Paris.

Par ailleurs, à partir du 19 décembre et jusqu'au 22 décembre inclus, la SNCF annonce mettre en place des mesures pour "permettre au maximum de clients déjà détenteurs d’un billet de voyager". Ainsi, des trains à deux niveaux seront utilisés en priorité et les TGV Ouigo, plus capacitaires avec leurs 1 300 places, seront déployés. Tous les clients avec une réservation TGV ou Intercités sont contactés depuis cette nuit et connaîtront l'état de la situation. Enfin, tous les billets seront échangeables ou annulables sans frais.