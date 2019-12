Grève : encore très peu de trains à Lyon ce vendredi, et ce week-end ?

Le trafic SNCF reste très perturbé à Lyon ce vendredi. Pour le 9e jour consécutif. Et pour ceux qui veulent voyager ce week-end, le trafic devrait rester très perturbé...

Il y a toujours aussi peu de trains qui circulent dans la région ce vendredi. Depuis le début de la semaine, le trafic est quasi identique tous les jours. Environ 1 TER sur 7 circule seulement en région Rhône-Alpes.

Du côté des TGV, c'est toujours la galère. 1 TGV sur 3 circule en direction de Paris (10 allers / retours sur 24), 1 TGV sur 7 seulement circule en direction de Marseille (2 sur 15) et 1 TGV sur 5 en direction de Montpellier (2 sur 10).

Y aura-t-il des trains pendant les fêtes ?

Une accalmie pour le week-end ? C'est très peu probable. Le mouvement devrait être reconduit pour les 10e et 11e jour de mobilisation samedi et dimanche où de nouvelles manifestations sont prévues partout en France, et notamment à Lyon.

La grande question est de savoir si le mouvement s'étirera pendant les fêtes. Les vacances de Noël, c'est dans une semaine, c'est vendredi prochain. Et pour l'instant, aucun signe ne montre une éventuelle sortie de crise. Chacun campe sur ses positions, notamment depuis les annonces gouvernementales de mercredi.