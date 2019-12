Dans les écoles maternelles et primaires, on compte 50 % de grévistes dans l'académie de Lyon.

Selon le rectorat de Lyon dans le premier degré 50 % des enseignants sont en grève. Ils sont un peu plus de 48 % dans le second, 17,54 % dans les collèges et 34,5 % dans les lycées.

Au niveau national, on compte une moyenne de 40,96 % de grévistes, dont 51,15 % dans le 1er degré et 42,32 % dans le second.