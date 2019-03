Grève des éboueurs : le ramassage arrêté dans Lyon ?

Les éboueurs, agents de la métropole de Lyon, sont en grève depuis le 19 mars. Les salariés du privé, qui assurent le ramassage des ordures à Lyon et Villeurbanne, ont déposé un préavis de grève à leur tour.

Les déchets vont-ils s’entasser dans les rues de Lyon et Villeurbanne dès la semaine prochaine ? Pour l’instant, les deux villes n’ont pas été touchées par la grève des éboueurs. En effet, seuls les agents de la métropole se sont mobilisés depuis le 19 mars. Ils s’occupent du ramassage des ordures pour dans les villes du territoire, à l’exception de Lyon et Villeurbanne où c’est le privé qui s’en charge.

Or selon nos informations, les salariés de Pizzorno, via Solidaires transports, ont déposé un préavis pour une grève à partir du mardi 2 avril qui coure jusqu’au 30 avril. Comme avec les agents de la métropole, l’initiative part de la base et non des syndicats. Ils demandent notamment une augmentation de salaire de 300 euros.

Si ce mouvement se maintient et prend de l’ampleur, c’est donc le ramassage des ordures à Lyon et Villeurbanne qui pourrait être impacté à son tour. Avec le retour de la douceur, la situation pourrait rapidement devenir invivable pour les habitants.