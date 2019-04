Grève des éboueurs à Lyon : les dépôts et incinérateurs débloqués

Va-t-on vers une sortie de crise de la grève des éboueurs à Lyon. Ce mercredi, les blocages des dépôts et incinérateurs ont été levés par les manifestants.

Pour l'instant, les négociations entre la métropole de Lyon et les éboueurs en grève depuis le 19 mars n'ont rien donné. Ces derniers poursuivent leur mouvement et demandent 150 euros net d'augmentation mensuelle (lire ici), quand la métropole propose entre 82 et 159 euros brut. L'incinérateur de Rillieux-la-Pape est déjà débloqué. Ce mercredi, les blocages des dépôts ont été levés par le collectif. Des camions ont pu sortir pour réaliser des tournées en urgence sur les points où la situation devenait critique. Le ramassage est ordure est suspendu depuis maintenant 16 jours dans les villes de la métropole, à l'exception de Lyon et Villeurbanne, où il est géré par le privé. Le blocage de l'incinérateur de Gerland est également en train d'être levé par les membres du collectif. Selon une source proche du collectif, "la levée des blocages ne remet pas en cause la grève".

Du côté de la métropole, on attend désormais une demande de rencontre de la part du collectif des éboueurs, aucune requête n'avait été formulée à 16 heures, ce mercredi. Mardi, ce dernier estimait que la métropole devait revenir avec des "éléments concrets". Tout est maintenant de savoir qui fera le premier pas.

Mise à jour : précision sur la grève