Grève à Lyon : le réseau TCL perturbé par la manif, le métro D limité

Le réseau TCL est perturbé ce mardi midi à cause du parcours de la manifestation contre la réforme des retraites.

Pas de grève majeure chez TCL ce mardi 10 décembre, néanmoins, comme prévu, le cortège de la manifestation contre la réforme des retraites a un impact sur le réseau.

Ainsi, le métro D circule uniquement entre Vaise et Saint-Jean puis entre Grange Blanche et Vénissieux. La ligne B vient de revenir à la normale, après la fermeture de la station Saxe Gambetta pendant une trentaine de minutes.

Par ailleurs, le tramway T1 circule uniquement de Debourg à place des archives puis de Liberté à IUT Feyssine.

Les lignes de bus sur l'ensemble de ces secteurs non desservies par les métros et tramways sont également impactées par la manifestation : C4, C7, C9, C11, C12, C14, C16, C25, 60, 64 et 69