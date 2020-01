Grève à la SNCF à Lyon : seuls les TER seront perturbés ce mardi

Pour cette nouvelle journée de grève à la SNCF contre la réforme des retraites, seul le réseau TER sera perturbé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi 28 janvier.

Le trafic à la SNCF reste stable pour ce mardi 28 janvier, alors que le conflit social contre la réforme des retraites perdure. Une nouvelle fois, seul le réseau TER sera impacté par la grève. 8 trains sur 10 circuleront et le plan de transport sera renforcé par la commande d'autocars complémentaires.

Pour les TGV et Intercités, le trafic sera normal selon la SNCF. Dans tous les cas, les voyageurs sont invités à vérifier que leur train circule bien via l’Assistant SNCF et le site TER.