Grandes sagas d’entreprises : Volpon Ébéniste, l’art et la matière

Fierté locale reconnue par ses pairs, l’atelier d’ébénisterie Volpon se transmet de père en fils sur trois générations depuis 1946. Aujourd’hui spécialisée dans la réalisation de mobilier en pièces uniques et d’aménagements intérieurs sur mesure, l’entreprise connaît un fort succès avec des clients de renom. Retour sur cette success story à la lyonnaise.

“J’ai commencé baguette, j’ai continué moulure et j’ai terminé cadre”, lance Frédéric Volpon pour résumer son ascension jusqu’à la tête de la maison Volpon. L’humour de l’ébéniste est à l’image de l’homme : franche et joyeuse. Une simplicité d’âme qui ne doit pas tromper, l’entrepreneur s’est bâti une solide réputation dans le secteur du mobilier de luxe. Parmi ses clients, l’institut Paul-Bocuse, le leader de la raquette de tennis Babolat, et des particuliers français et internationaux. Fort de son succès, l’artisan reprend à son compte le terme de haute couture, “si on l’entend comme la capacité à sortir de la tradition grâce à la parfaite connaissance du savoir-faire séculaire”.

@AntoineMerlet

De fait, la transmission n’est pas un vain mot dans cette maison labellisée Entreprise du patrimoine vivant (EPV) depuis 2016 en reconnaissance de son savoir-faire. Créé en 1946, l’atelier se transmet de père en fils depuis. Une trajectoire qui n’était pas écrite pour cette enseigne familiale installée à Saint-Fons. Loin des a priori quant au vieillissement du savoir-faire, les professionnels du bois ont depuis longtemps dépassé le stade des simples meubles de famille. Aujourd’hui, l’entreprise Volpon s’est spécialisée dans les aménagements intérieurs de luxe.

@AntoineMerlet

De quoi redessiner des pièces entières, pensées comme un coffret d’ébéniste version XXL, en donnant la première place au bois. “Nous travaillons les matériaux les plus nobles tels que l’ébène afin de réaliser du mobilier sur mesure. On va aussi chercher de nouvelles associations de matières – cuir, métal, verre – pour donner sa place au son, à la lumière et intégrer de la technologie dans nos produits”, indique avec fierté Frédéric Volpon. Dernier défi en date : un client a ajouté la feuille de bananier dans le cahier des charges. Pas de quoi effrayer les artisans qui savent s’adapter à toutes les demandes. De fait, la maison Volpon s’appuie sur un trésor unique en France : sa cave à bois. Un lieu impressionnant avec plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de bois de toutes sortes dont certains ont plus de quatre mille ans (voir encadré).

1946 : Sur les bords du Rhône