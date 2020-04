Grand Lyon : une plateforme virtuelle de collaboration pour les chercheurs internationaux

La startup lyonnaise Inova Software et du pôle de compétitivité en santé Lyonbiopôle vont lancer un événement pour mettre en collaboration de nombreux chercheurs afin “d'accélérer le développement de traitements, vaccins et diagnostics pour lutter contre le COVID-19”.

La métropole de Lyon a annoncé ce mardi avoir conclu un partenariat avec l’événement international virtuel Partnering Against Covid19 organisé du 4 au 6 mai sur une plateforme numérique dédiée. “À l’initiative de la startup lyonnaise Inova Software et du pôle de compétitivité en santé Lyonbiopôle cet événement international lancé en seulement quelques semaines, réunit déjà plus de 2 200 participants du monde entier issus de plus de 1 600 sociétés et représentant plus de 70 pays. L’objectif : réunir tous les acteurs experts de la santé pour favoriser la recherche et accélérer le développement de traitements, vaccins et diagnostics pour lutter contre le COVID-19”, explique le Grand Lyon dans un communiqué.

“En tant que pôle de compétitivité santé couvrant toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyonbiopôle structure et fédère un écosystème d’innovation de référence mondiale. Dans le contexte actuel, nous nous sommes mobilisés aux côtés d’Inova pour favoriser l’émergence et la mise en place de partenariats internationaux via la plateforme #PartneringAgainstCovid19. C’est l’occasion de mettre à disposition de l’ensemble des acteurs de la santé l’expertise du pôle et de mobiliser son large réseau pour une action collective unique en réponse à cette crise sanitaire sans précédent”, s'est félicitée Florence Agostino-Etchetto, directrice générale de Lyonbiopôle.

“Plus de 1500 entreprises à travers le monde ont déjà effectué près de 10 000 demandes de rendez-vous au travers de notre plateforme de Virtual Partnering #PartneringAgainstCovid19. Le niveau de collaboration au sein de l’industrie du médicament est sans précédent. Depuis plus de 10 ans les technologies Inova Software aident les grands groupes pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie à développer des partenariats. Notre mission a toujours été d’accélérer la collaboration pour faire émerger plus vite les innovations thérapeutiques. Cet objectif prend tout son sens dans la lutte contre le Covid-19”, a ajouté Gilles Toulemonde, PDG d’Inova Software.