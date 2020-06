Grand Lyon : retour quasi à la normale pour les déchèteries

À partir du 15 juin, les déchèteries de la Métropole de Lyon vont retrouver un fonctionnement quasi normal.

Dès le 15 juin, les déchèteries de la Métropole de Lyon retrouveront un fonctionnement quasi normal et celle de Vénissieux sera à nouveau ouverte.

L'accès via le numéro de plaque d'immatriculation est terminé, tous les véhicules pourront se rendre en déchèterie sans distinction.

Elles retrouveront leurs horaires habituels : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30-18h00. Les horaires du samedi et du dimanche restent inchangés : 8h30 à 18h30 le samedi et de 9h à 12h le dimanche (à l’exception de celle de Villeurbanne-Brinon).

Les autres mesures exceptionnelles s'appliqueront toujours : port du masque et gants obligatoires, attestation de domicile à présenter à l’agent d’accueil.

"Toutes les déchèteries sont en capacité de recevoir et de gérer les déchets occasionnels normalement acceptés à une exception : les textiles, linges de maison et chaussures car les opérateurs des bornes textiles n’ont, pour le moment, pas repris leurs collectes, que ce soit en ville ou en déchèterie. Il est demandé aux usagers de conserver à la maison leurs textiles, linges et chaussures et surtout de ne pas les mettre dans les bacs de tri dédiés aux emballages", précise la Métropole de Lyon.