Grand Lyon : des points pour les déchets verts avant l'ouverture des déchèteries

La métropole de Lyon va mettre en place des points de dépôts pour les déchets verts, avant la réouverture des déchèteries le 11 mai.

La métropole de Lyon annonce la réouverture des déchèteries le 11 mai à 8h30.

En attendant, la collecte des déchets verts en point d’apport volontaire va reprendre à partir du 27 avril dans les communes de Dardilly, Charly, Fontaines-Saint Martin et Saint-Cyr-au-Mont d’Or , et Jonage et en alternance à Marcy-l’Etoile et Quincieux.

Seront uniquement concernés : branchages, résidus de taille, tonte de pelouse.

"Il est réservé aux ménages résidant dans la Métropole de Lyon, en véhicules légers, en véhicules utilitaires de PTAC de moins de 2 tonnes, et aux remorques de PTAC de moins de 500 kg.", précise la métropole.

Pour y accéder, il faudra :

avoir son attestation de déplacement

un justificatif de domicile pour prouver que l'on habite la métropole de Lyon

la carte grise du véhicule et de l'éventuelle remorque

Ces points de collecte seront ouverts entre 9h30 et 17h30 sans interruption aux dates suivantes :

27, 28, 29, 30 avril, 4, 5, 6 et 7 mai à :

Jonage : parking de l’Agora :

parking de l’Agora : Dardilly : chemin du Dodin (parking lycée hôtelier Rabelais)

chemin du Dodin (parking lycée hôtelier Rabelais) Saint-Cyr-au-Mont d’Or : parking relais (angle route de Saint-Martin et rue du stade)

: parking relais (angle route de Saint-Martin et rue du stade) Charly : rue Jean-Baptiste Frenet : 27, 28, 29, 30 avril, 4, 5, 6 et 7 mai

: rue Jean-Baptiste Frenet : 27, 28, 29, 30 avril, 4, 5, 6 et 7 mai Fontaines-Saint Martin : esplanade Charles De Gaulle (site Soliman Pacha)

27, 29 avril, 4 et 6 mai à :

Marcy-l’Etoile : avenue Bourgelat, école vétérinaire

avenue Bourgelat, école vétérinaire Quincieux : parking du boulodrome

Par ailleurs la métropole précise plusieurs règles obligatoires :