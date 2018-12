Grand Hôtel-Dieu Lyon : déjà 3,3 millions de visiteurs

Ouvert le 27 avril dernier, le Grand Hôtel-Dieu a déjà accueilli 3,3 millions de visiteurs.

Le mois dernier, Lyon Capitale publiait en exclusivité les premiers chiffres de fréquentation du Grand Hôtel-Dieu. Ce mercredi, après près de huit mois d’exploitation, le promoteur du centre commercial a officialisé ses résultats. Depuis le 27 avril dernier, 3,3 millions de visiteurs ont arpenté les couloirs de l’ancien hôpital. Soit 100 000 visiteurs par semaine et 14 000 visiteurs par jour. “Cette fréquentation est une réelle réussite, car elle va au-delà de toutes les projections estimées avant l’ouverture”, s’est félicité le centre commercial.

De bons chiffres pour une première année, mais encore loin des autres centres commerciaux du centre-ville, plus orientés shopping grand public (Part-Dieu 685 000/semaine soit 35,6 millions (2017) et Confluence 177 000/semaine, 9,2 millions de visiteurs (2016). Néanmoins le Grand Hôtel-Dieu fait le plein. “Aujourd’hui, 90 % des surfaces commerciales ont trouvé preneurs et 95 % des bureaux sont déjà occupés”, assure le promoteur. Ce dernier vise les 7 millions de visiteurs par an. L’arrivée de la cité de la gastronomie, des Halles et du centre de convention devrait aider le centre commercial à atteindre ce chiffre.