Google va s’installer à Saint-Etienne

L’entreprise Google va installer un Atelier numérique dans la ville de Saint-Etienne, a annoncé la municipalité.

Le géant américain du web va s’installer à Saint-Etienne. La municipalité de la ville vient d’officialiser cette annonce ce vendredi matin. “C’est désormais officiel, Google va implanter à Saint-Étienne, un Atelier numérique, le seul en région Auvergne Rhône Alpes”, s’est félicité Gaël Perdriau, le maire de la ville. Pour lui il s’agit “de la juste reconnaissance que notre écosystème numérique dans l’agglomération stéphanoise fait partie des plus performants, sur un territoire parmi les plus dynamiques pour développer les startups et en termes d’innovation.”

“Saint-Étienne est un véritable territoire d’innovation et d’expérimentation qui compte le 1er réseau de PME derrière l’Île-de-France et qui s’est positionné à l’avant-garde du design. C’est au cœur de cet écosystème créatif que l’Atelier numérique ouvrira ses portes afin d’accompagner les entreprises et industries dans leur croissance, ainsi que tous les Stéphanoises et Stéphanois qui voudront se former aux outils numériques”, a déclaré dans un communiqué Sébastien Missoffe, directeur général du groupe Google France

Cet Atelier numérique sera un “espace gratuit et accessible à tous (grand public, étudiants, commerçants, entrepreneurs, associations) permettra de proposer des formations et des conférences dédiées au numérique en partenariat avec les acteurs institutionnels, économiques et associatifs”. Il existe déjà un lieu similaire à Rennes et un autre ouvrira en 2019 à Nancy. Celui de Saint-Etienne devrait ouvrir au printemps prochain.