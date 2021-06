Gladiator projeté en ciné-concert exceptionnel à Lyon

Le cultissime film de Ridley Scott , auréolé de cinq Oscars dont celui du meilleur film, sera projeté en ciné concert à la Halle Tony-Garnier début 2022. De quoi ravir les fans de la première heure.

"Mon nom est Maximus Desimus Meridius, commandant en chef des armées du nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurel." Cet extrait du film Gladiator, sorti en salles en 2000, résonnera bientôt sur la scène de la Halle Tony Garnier de Lyon pour un événement inédit en France.

En mars 2022, ce chef-d'oeuvre musical et cinématographique fera l'objet d'un show XXL : 200 musiciens et chanteurs de l'orchestre philharmonique de Nice interpréteront le film devant un écran géant HD. La musique du film, composée par Hans Zimmer (Interstellar, Le Roi Lion, Pirates des Caraïbes) et Lisa Gerrard, avait notamment été récompensée par le Golden Globes de la meilleure musique originale de film.

Ce ciné-concert exceptionnel sera projeté dans dix zéniths dont celui de Lyon, le vendredi 18 mars 2022 à 20h. Les tarifs pour ce spectacle de trois heures, entracte comprise, vont de 45 euros en gradin à 87 euros pour le parterre de chaises. La billetterie pour cette représentation lyonnaise est dès aujourd'hui ouverte au public, avec des places qui s'écoulent d'ores et déjà très rapidement.