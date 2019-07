Gilets jaunes : pas de périmètre à Lyon, 2 jours d'interdiction à Givors

Il n’y aura pas de périmètre d’interdiction de manifester à Lyon ce samedi 6 juillet. Cependant, la préfecture va interdire les rassemblements de Gilets jaunes à Givors samedi et dimanche.

Comme la semaine passée, la préfecture du Rhône a décidé de ne pas mettre de périmètre d'interdiction de manifester en place sur la presqu'île de Lyon. Cependant, ce type de périmètre va être mis en place à Givors les samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019 de 08h00 à 20h00. “Depuis plusieurs semaines, les manifestations dites des « Gilets Jaunes » perturbent fortement la circulation des abords du Centre commercial « Givors 2 Vallées ». Outre les nuisances constatées par les riverains et les commerçants, ces manifestations perturbent considérablement l’activité économique et créent des ralentissements conséquents. Par ailleurs, ces perturbations, situées à proximité de l’autoroute A7, ont donné lieu à plusieurs tentatives d’envahissement de l’autoroute. Ces attitudes irresponsables causent des dangers importants et immédiats, tant pour les manifestants que pour les automobilistes et les forces de l’ordre”, a déclaré la préfecture pour justifier ce périmètre.

La zone concernée se situe entre les rues suivantes : route Rive-de-Gier du numéro 1 à l’intersection chemin de St-Martin de Cornas, échangeur et rond-points de Givors ouest 10, rue de la Démocratie, rue de la Paix, rue de Montrond, rue Fleury Neuvesel, rue du Moulin, rue et impasse Platière, échangeur Givors centre 9.1, rue des Tuileries, promenade Thorez, rue Victor Hugo, échangeur et rond-point Givors centre commercial 9.3.