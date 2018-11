Gilets jaunes : les actions prévues dans Lyon et le Rhône le 1er décembre

Une nouvelle journée d'action est prévue pour les Gilets jaunes à Lyon et dans le Rhône, même si le mouvement reste essentiellement limité à quelques zones comme Villefranche. Quelles sont les manifestations et actions prévues ce 1er décembre ?

À Lyon, depuis quinze jours les Gilets jaunes ne sont pas parvenus à se mobiliser à nouveau comme le 17 novembre. Le mouvement est essentiellement présent à Villefranche, où les actions se sont essentiellement cristallisées du côté du péage de Limas sur l'A6 (même si la semaine qui vient de passer a été plus calme que les précédentes). Une vingtaine de personnes s'est installée sur un rond-point au sud de Villefranche.

Autour de Lyon, on retrouve une dizaine de personnes qui se mobilisent régulièrement à proximité de la centrale de Feyzin, sans blocage possible, les forces de l'ordre intervenant systématiquement. Des actions ont été également menées sur le périphérique nord, là encore, par une dizaine de personnes, avec des opérations péages gratuits. Sur le Rhône, le nombre de Gilets jaunes qui continuent à se mobiliser quotidiennement sur le terrain tourne autour de la centaine. Les actions du week-end devraient rassembler plus de monde.

Pour ce 1er décembre, plusieurs actions sont prévues, même si l'ampleur de la mobilisation dans le Rhône reste encore une inconnue. Certains appels à manifester étant parfois lancés par une seule personne. Ainsi, à Villefranche, une opération péage gratuit est envisagé sur celui de Limas dès samedi matin. Un rassemblement est également prévu à Caluire à 7h30 pour une opération sur le péage Teo Nord. À Lyon, les Gilets jaunes souhaitent se retrouver dès 8h place Bellecour. Enfin, à Tarare, un rassemblement est prévu devant la gare à 9 heures.