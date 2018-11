Gilets jaunes : les actions prévues dans le Rhône et Lyon ce 24 novembre

Gilets Jaunes au péage de Villefranche (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Ce week-end pourrait être un tournant pour les Gilets jaunes à Lyon et dans le Rhône. Le mouvement a connu un essoufflement dans la semaine dans le département quand il a perduré dans d'autres. Quelles sont les actions prévues dans le Rhône et Lyon pour ce 24 novembre ?

Les Gilets jaunes vont-ils maintenir leur mouvement à Lyon et dans le Rhône ? Les actions ont connu un certain essoufflement dans la semaine après la mobilisation du 17 novembre. Cette dernière est restée moins importante dans le Rhône, lorsque l'on compare à d'autres départements comme la Loire par exemple.

À Lyon, les actions majeures n'ont pas perduré après la journée du 17 novembre. Quelques initiatives ont eu lieu du côté de la raffinerie de Feyzin, sans blocage, menées à chaque fois par une vingtaine de personnes en moyenne. Cette même raffinerie dont une partie du personnel est en grève suite à un appel à la mobilisation de la CGT Total juste avant les négociations salariales annuelles prévues depuis longtemps (et donc sans lien à l'origine avec les Gilets jaunes).

Dès lors, durant la semaine qui vient de s'écouler, le point de rassemblement le plus important des Gilets jaunes reste celui sur Villefranche, avec des actions menées sur le péage de Limas et celui de Villefranche nord, tous les deux sur l'autoroute A6. Mercredi soir, les Gilets jaunes ont tenu une assemblée générale à Villefranche, réunissant environ 200 personnes, et décidant de continuer des actions hebdomadaires. Que ce soit à Feyzin, ou à Villefranche, les forces de l'ordre ont, à chaque fois, dispersé toute tentative de blocage, barrage filtrant ou opération "péage gratuit".

Quelles actions prévues le 24 novembre ?

Pour cette nouvelle journée de mobilisation du 24 novembre, plusieurs actions sont prévues sur le département. À Villefranche, l'assemblée générale a décidé de mettre en place une opération de blocage au péage de Limas de 7 heures à 19 heures. Reste à voir s'il s'agira d'une ouverture des barrières ou d'un filtrage des véhicules, une "action péage gratuit" étant largement évoquée. Ce rassemblement pourrait néanmoins être dispersé par les forces de l'ordre comme les précédents.

À Lyon, un rassemblement est prévu samedi place Bellecour, à partir de 9h.

Selon la préfecture du Rhône, une seule manifestation a fait l'objet d'une déclaration : celle de Genay (qui n'a pas été refusée contrairement à ce que prétendent les rumeurs).

D'autres actions individuelles ou de petits groupes ont été évoqués sur les réseaux sociaux, comme des blocages de zones commerciales, mais rien ne permet de préciser pour l'instant si elles seront suivies.