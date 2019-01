Gilets jaunes : les actions prévues à Lyon samedi 12 janvier

De nouveaux rendez-vous ont été annoncés pour l’acte IX du 12 janvier lors de la deuxième assemblée populaire des gilets jaunes de Lyon, qui a eu lieu lundi sur la place Guichard.

Lundi soir avait lieu la deuxième assemblée populaire des gilets jaunes de Lyon, sur la place Guichard. L’occasion d’évoquer de nouveaux points de rendez-vous pour l’acte IX du mouvement, qui doit avoir lieu le samedi 12 janvier. Un départ de Fourvière vers 10h du matin a été annoncé, les manifestants devant rejoindre la place Bellecour autour de 13h. Ils se dirigeraient alors vers Guillotière, où sera organisée à 14h une assemblée générale pour protester contre un "processus de gentrification du quartier". Des rassemblements au sud de la Presqu’île ont en revanche été déconseillés. "Il ne faut pas aller à Gerland : c’était le bazar à la manif de samedi, et il vaut mieux rester dans le centre de Lyon pour que les gens puissent nous rejoindre en marche", a argumenté la participante qui présentait au micro les décisions de la "commission action", un des petits groupes formés au court de la réunion.

Reste à savoir si ces préconisations seront suivies, alors qu’elles n’ont pas été votées par l’assemblée et que l’habitude d’un rassemblement à 14h à Bellecour semble bien ancrée. Un événement facebook prévoyant un rendez-vous à cet horaire sur la place (ainsi qu’un autre dimanche midi au même endroit) compte déjà 322 participants et 1 400 intéressés. Également annoncée sur le réseau social, une marche "en hommage aux gilets jaunes décédés et blessés" devant partir du Palais des sports de Gerland samedi à 14h affiche 238 inscrits et 1 200 intéressés.

Un autre rassemblement doit avoir lieu samedi à 14h sur le rond-point Herriot-Cagne, dans le quartier des Minguettes à Vénissieux. "Nous invitons les quartiers populaires à se rassembler et dire leurs colères pacifiquement samedi 12 janvier", annonce l’organisateur dans un communiqué. Lors de la réunion sur la place Guichard, un jeune participant a enfin suggéré au micro une action au centre commercial de la Part-Dieu samedi à 9h30, à l’occasion du début des soldes – proposition largement applaudie. Néanmoins, un rassemblement à la Part-Dieu pourrait se heurter à un important dispositif de sécurité, à l'image de celui déployé lors des manifestations avant Noël.