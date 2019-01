Gilets jaunes : les actions prévues à Lyon et dans le Rhône pour l'acte IX

Les gilets jaunes seront à nouveau au rendez-vous de la contestation ce samedi 12 janvier à Lyon, mais aussi Vénissieux, Givors ou Villefranche-sur-Saône.

Après les mots place à l'action. Réunis lundi soir à la Bourse du Travail, dans le 3e arrondissement de Lyon, pour leur 2e assemblée (lire ici), les Gilets jaunes du Rhône retourneront une neuvième fois dans la rue, ce samedi 12 janvier. De nombreuses actions, proposées lors de l'AG du début de semaine, sont prévues dans la capitale des Gaules. Et il faudra être matinal, avec un premier rassemblement dans le centre commercial de la Part-Dieu à 9h30. Une manifestation partira ensuite de Fourvière à 10 heures. Le parcours sera annoncé sur place. Des Gilets jaunes de Villefranche-sur-Saône devraient se joindre au cortège selon les informations remontées à Lyon Capitale.

Hommage aux gilets jaunes blessés et décédés

L'après-midi le traditionnel rendez-vous de la place Bellecour sera également tenu, avec la volonté de se diriger vers le quartier de la Guillotière dans une convergence des luttes avec les groupes de défense du quartier face à la gentrification à l'oeuvre dans ce secteur. L'idée étant de "rallier à nous les personnes qui subissent de plein fouet ce phénomène (et faire écho à l'Assemblée de la "Guillotière n'est pas à vendre" qui se tiendra, sur ce sujet, à 14h à la salle des Rancy (249 rue Vendôme, 69003)", annoncent les Gilets jaunes. Seule manifestation annoncée en préfecture, et prévue avant l'AG de lundi la marche en hommage aux Gilets jaunes décédés et blessés qui partira à 14 heures du Palais des Sports de Gerland, dans le 7e arrondissement.

En banlieue lyonnaise un rassemblement est prévu à Vénissieux, au rond-point Herriot-Cagne, sur le plateau des Minguettes, à 14 heures. Des rassemblements sont également prévus sur les habituels points névralgiques du département. A Villefranche-sur-Saône, Saint-Romain-de-Popey et Givors notamment. Enfin, la prochaine assemblée des Gilets jaunes de Lyon se tiendra lundi 14 janvier à 19 heures à la Bourse du Travail. Les personnes qui désirent s'inscrire dans les différentes commissions en vue de cette 3e AG, peuvent le faire via un questionnaire (disponible ici).