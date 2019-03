Gilets jaunes : aucune interpellation samedi à Lyon

Ce samedi, c’était l’acte XVI de mobilisation des Gilets jaunes. Lyon était le centre régional de la mobilisation. Entre 1500 et 2000 personnes ont manifesté entre le Vieux-Lyon et Gerland en passant notamment par l’Hôtel de Ville, la Place Guichard et la Place Bellecour. Aucune interpellation n’a eu lieu.

Entre 1500 et 2000 personnes ont manifesté samedi à Lyon lors de l’acte XVI de la mobilisation des Gilets jaunes. Le cortège est parti du Palais de justice (Lyon 5e) et a notamment traversé les 1er, 6e, 3e, 2e et 7e arrondissements.

Quelques tensions ont eu lieu au début du Cours Lafayette (6e et 3e arrondissement), rue Vauban (6e arrondissement) et devant les Halles de Lyon notamment. La situation a également été confuse rue Garibaldi, à hauteur de la Part-Dieu (Lyon 3e), et également Place Guichard (Lyon 3e) puis dans le 7e arrondissement en fin de journée, dans les quartiers de Jean-Macé et de Debourg.

Des zones de crispations, des échauffourées, des points de tension avec les forces de l’ordre mais il n’y a eu hier aucune interpellation suite à la manifestation.