Dans la préfecture de la Drôme, 5 400 Gilets Jaunes sont venus manifester sans incident majeur.

Les autorités avaient bouclé la ville ce samedi. Des "mesures exceptionnelles" pour faire face au rassemblement régional non déclaré qui annonçait entre 6 et 10 000 Gilets Jaunes, dont "10 % de casseurs" selon la mairie. Commerces fermés, marchés, mariages et rallye de Montecarlo décalés : la ville semblait morte dans l'attente d'une vague jaune redoutée par les autorités. Pour ce rassemblement régional survenu un peu plus d'une semaine après le passage d'Emmanuel Macron pour le "Grand Débat", la préfecture de Drôme a comptabilisé 5 400 manifestants.

Une journée sans incident majeur, lors de laquelle la police à procédé à 18 interpellations et à 8 garde à vue. Selon la préfecture, une centaine "d'armes par destination" a été saisi. Le Dauphiné Libéré détaille les saisies en évoquant des "arme blanche, hache, sabre, machette, gourdin et engin explosif". Le maire, Nicolas Daragon, à quant à lui précisé à l'AFP que deux policiers avaient été blessés. Dispersé par les jets de grenades lacrymogènes, le cortège s'est scindé pour se rendre dans différents endroits de la ville : devant la gare, la préfecture, où sur le lieu où le mouvement valentinois a démarré le 17 novembre : au péage d'entrée de l'autoroute A7 au sud de la ville.