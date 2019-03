Gilets jaunes à Lyon : tensions dans le 7e arrondissement

En cette fin d’après-midi, après la fin de la manifestation « officielle », celle déclarée en Préfecture, des zones de crispations ont lieu dans le 7e arrondissement, autour de quartier Jean-Macé et sur l’avenue Jean-Jaurès.

Entre 13h30 et 16h, environ 1500 personnes ont manifesté entre le Vieux-Lyon (5e arrondissement) et la place Bellecour (2e) en passant par l’Hôtel de Ville, les 6e, 3e et 7e arrondissements.

Après un passage sans heurts dans le Vieux-Lyon et vers l’Hôtel de Ville en Presqu’ïle, les manifestants ont rejoint les 6e et 3e arrondissements par le pont Lafayette. Quelques tensions ont eu lieu au début du Cours Lafayette, fermé à la circulation. Les forces de police ont utilisé des gaz lacrymogènes rue Vauban (6e arrondissement) et devant les Halles de Lyon notamment. La situation a également été très confuse rue Garibaldi, à hauteur de la Part-Dieu (Lyon 3e), et également Place Guichard. Le retour à Bellecour a été compliqué, aux alentours de 16h.

Mais depuis 17h, une partie des manifestants a pris la direction du 7e arrondissement. C’est là, depuis 17h, où de sérieuses zones de crispations ont lieu. Notamment autour de la place Jean-Macé et sur une bonne partie de l’avenue Jean-Jaurès, en direction de Gerland.

Rappelons aussi que depuis 16h, la station de métro Bellecour n’est plus desservie. Depuis 17h, la ligne A ne fonctionne plus qu’entre Vaulx-en-Velin La Soie et Foch. Les stations Hôtel de Ville, Cordeliers, Bellecour, Ampère et Perrache ne sont plus desservies.

Depuis 17h30, la station de métro Jean Macé, sur la ligne B, n'est également plus desservie.