Gilets jaunes à Lyon : où est-il interdit de manifester ce samedi ?

Pour le 3e samedi consécutif, à Lyon, la préfecture du Rhône a interdit les manifestations dans la partie nord de la Presqu’île. A quels endroits exactement ?

Pour l’Acte XXIV des Gilets jaunes, il sera interdit de manifester dans certaines rues de Lyon. C’est ce qui a été décidé par la préfecture du Rhône. C’est le 3e samedi consécutif où des interdictions de manifester dans certains secteurs de la ville sont décidées.

Ce samedi 27 avril, la partie nord de la Presqu’île, en gros entre Bellecour et Hôtel de Ville, est interdite aux manifestations, notamment les très commerçantes rue de la République et rue Edouard Herriot, entre 12h et 20h.

Le périmètre sera délimité par les voies suivantes :

rue de la République,

place de la République,

rue Joseph Serlin,

rue Paul Chevanard,

rue de Brest,

rue Émile Zola,

rue Colonel Chambonnet. (excepté les rues Joseph Serlin et Colonel Chambonnet).

À l’intérieur de cette zone, il sera interdit de manifester entre 12h et 20h.

Les manifestants s'exposent à une amende quatrième classe est de 135 €, une amende contestée par certains Gilets jaunes, qui pourra être donnée autant de fois que la personne sera arrêtée à l’intérieur de la zone.

Lire aussi : À Lyon, les Gilets jaunes contestent l'amende à 135€