Gilets jaunes à Lyon : où est-il interdit de manifester ce samedi ?

Pour le 4e samedi consécutif, il sera interdit de manifester, ce samedi, dans certaines rues de Lyon. La préfecture du Rhône a interdit les manifestations dans la partie nord de la Presqu’île. A quels endroits exactement ?

Ce samedi 4 mai, la partie nord de la Presqu’île, en gros entre Bellecour et Hôtel de Ville, est interdite aux manifestations, notamment les très commerçantes rue de la République et rue Edouard Herriot, entre 12h et 20h.

A Lyon, certains Gilets jaunes ont prévu de se joindre à la manifestation pour le climat. Le départ est prévu aux alentours de 14h, place Jean Macé (Lyon 7e). La mobilisation doit ensuite emprunter la Presqu’île mais contourner la zone "interdite" à la manifestation.

L'hyper-centre de Lyon "protégé"

Le périmètre sera délimité par les voies suivantes :

rue de la République,

place de la République,

rue Joseph Serlin,

rue Paul Chevanard,

rue de Brest,

rue Émile Zola,

rue Colonel Chambonnet. (excepté les rues Joseph Serlin et Colonel Chambonnet).

À l’intérieur de cette zone, il sera interdit de manifester entre 12h et 20h.

Un dispositif qui devient permanent

"Cet arrêté a pour objectif de concilier trois libertés individuelles : liberté d’aller et venir, liberté de commercer et liberté de manifester", indique la Préfecture du Rhône. Cette dernière est satisfaite du dispositif d'interdiction opéré lors des 3 dernières semaines : "les dégradations ont significativement baissé, les manifestations ont pu se tenir, malgré l’interpellation de deux individus pour violences, et l’activité commerciale du centre- ville a peu été impactée".

