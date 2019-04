La manifestation lyonnaise des Gilets jaunes a rassemblé environ 500 personnes samedi à Lyon. Les polémiques ont enflé après des slogans anti-policiers « Suicidez-vous » à Marseille et à Paris notamment. A Lyon, même si des zones de tensions ont existé, les Gilets jaunes que vous avons interrogé se désolidarisent de ces slogans.

"Policiers, suicidez-vous". Des slogans repris par certains Gilets jaunes le week-end dernier ont interpellé et indigné, notamment à Paris. Un slogan qui fait référence à la vague de suicides de policiers ces derniers mois. "Nous aussi, on est indignés par de tels propos. Ce ne sont pas les policiers le problème", explique Pascal, Gilet jaune de l’Ain. Il n’était pas dans la manifestation de Lyon le week-end dernier mais il a déjà "marché" à Lyon comme il le dit.

Il préfère le pavé de Bourg-en-Bresse pour exprimer ses revendications. "Il ne faut pas se tromper de combat. Les policiers, ils obéissent aux ordres. Je suis certain qu’au fond d’eux-mêmes, certains nous comprennent ou partagent nos revendications. On n’est pas anti-flic", ajoute-t-il.

« On aurait hué de telles bêtises »

Lucie, elle, était à Lyon samedi dernier. Elle jure n’avoir entendu un tel slogan qu’elle juge "honteux". "Ca ne pourrait que desservir notre cause, poursuit-t-elle. Oui, il y a des moments de tension. Evidemment, ça fait plus de 20 samedis qu’on manifeste. On nous interdit des lieux de manifestation, on ne peut pas aller où on veut. L’effet de masse et de foule fait aussi peut-être dire à certaines personnes des choses qu’elles ne pensent pas. Mais on a tous des policiers ou des gendarmes dans notre entourage, on respecte leur travail. Et je vous le répète, samedi, je n’ai pas entendu ça. On aurait hué de telles bêtises".

"Nous étions Place Bellecour et les gens ont scandé aux forces de l’ordre « Ne vous suicidez pas, rejoignez-nous »", assure quant à elle une autre manifestante, Sophie, dans Le Progrès du jour.

Lire aussi : En images : l'acte XXIII des Gilets Jaunes à Lyon