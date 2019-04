Acte XXIII : environ 500 Gilets jaunes ont manifesté dans Lyon

Environ 500 Gilets jaunes ont parcouru les rues de Lyon cet après-midi, dans une ambiance plutôt calme. De Saint-Jean aux alentours de Jean Macé en passant par la place Bellecour, le cortège a largement perturbé la circulation du centre-ville, sans que la situation ne dégénère.

Tout l'après-midi, les face à face entre Gilets jaune et force de l'ordre se sont succédés, sans pour autant que la situation ne dégénère. D'abord bloqués au niveau de la cathédrale Saint Jean-Baptiste du Vieux Lyon, les manifestants ont ensuite entamé une longue marche dans le centre de la ville jusqu'au niveau du pont Gallieni. Ils ont fortement perturbé la circulation tout au long de leur trajet, en bloquant successivement le pont Bonaparte, une grande partie du quai Gailleton, le pont de la Guillotière puis le quai Claude Bernard. Un dispositif policier impressionnant a suivi et repoussé les manifestants tout au long de leur trajet, on comptait au plus fort de la manifestation plus de 38 camionnettes, des motos ainsi qu'un hélicoptère. Des grenades lacrymogènes ont été tirées alors que certains Gilets jaunes s'apprêtaient à descendre sur l'autoroute, et 3 personnes ont été interpellées selon la préfecture du Rhône. Pour l'heure, et malgré la forte diminution du nombre de manifestants, le cortège continue de marcher aux alentours du pont Gallieni.

17h40 : Selon nos confères du Progrès, la situation s'est quelque peu tendue depuis que les manifestants sont bloqués pont Pasteur, vers Gerland.