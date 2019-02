Gilets jaunes à Lyon : les Tram T1 et T2 bloqués par les manifestants

Impossible de se rendre à Perrache en tramway depuis le Pont Galliéni. Les tramways T1 et T2 sont en effet perturbés par la manifestation des Gilets jaunes ce samedi dans le centre-ville de Lyon.

Acte XV des Gilets jaunes ce samedi à Lyon. Quelques centaines de personnes manifestent depuis 14h dans le centre-ville. Le cortège s’est très vite déplacé vers les quais du Rhône, Quai Gailleton. A cet endroit-là, il est impossible pour les Gilets jaunes de rejoindre le nord de la Presqu’Ile où ils sont bloqués par les forces de police.

Beaucoup ont pris la route du sud de la Presqu’Ile, en direction de l’échangeur de Perrache. De nombreux Gilets jaunes ont envahi le Pont Galliéni et empêchent les tramways T1 et T2 de rejoindre Perrache. Le site des TCL indique que depuis 15h30, il n’est plus possible de se rendre à Perrache en tram. D’autres stations sont elles aussi touchées, comme la station Guillotière sur le T1 et Jet d’Eau Mendès France sur le T2.

Depuis 15h30, L’autoroute A6-A7 passant par le centre de Lyon, elle, est coupée à la circulation entre la Porte de Valvert et le Pont de la Mulatière dans le sens nord-sud, en direction de Marseille.

Il est vivement conseillé d’éviter le secteur tout l’après-midi.