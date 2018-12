Gilets jaunes à Lyon et dans le Rhône : l'A6 coupée à Villefranche

Suite à des manifestations de Gilets jaunes sur le secteur du péage de Villefranche/Limas, le gestionnaire APRR a décidé de couper l'autoroute A6.

mise à jour : coupure de l'autoroute

Selon APRR, "afin d'assurer la sécurité des automobilistes, du personnel d'APRR et des gilets jaunes", l'autoroute A6 a été coupée et des adaptations mises en place sur certains péages. L'entrée comme la sortie ne sont plus possibles à Villefranche Ouest. Dès lors, l'A6 est coupée dans les deux sens de la circulation, et les automobilistes sont invités à prendre les déviations suivantes :

fermeture à la bifurcation A6/A40 : suivre A40, puis A42 pour rejoindre Lyon

fermeture à la bifurcation A6/A466 : suivre A466, A42 et A40

Pour les automobilistes venant de l'A46 : sortie obligatoire à Mionnay

Autour de cent Gilets jaunes étaient présents vers le péage de Villefranche/Limas ce samedi. La semaine dernière, la dégradation des voies à cause de barrières enflammées par les Gilets jaunes avait entrainé une fermeture de l'A6. Cette dernière n'avait été rouverte totalement que le lundi matin.