Gilets jaunes à Lyon : environ 500 personnes devant le palais de justice

Ce samedi, c’est l’acte XVI de mobilisation des Gilets Jaunes. Lyon a été choisi pour être le centre régional des manifestations ce week-end. A 13h45, environ 500 personnes étaient réunies dans le Vieux-Lyon, devant le Palais de justice (Lyon 5e) pour le début du rassemblement. La manifestation doit ensuite emprunter les 1er, 2e, 6e, 3e, 7e arrondissements avant de se terminer Place Bellecour.

Ce samedi, Lyon est le centre régional de la mobilisation des Gilets Jaunes. Une manifestation pour l’Acte XVI a été déclarée en Préfecture, avec un rassemblement devant les marches du Palais de Justice (Lyon 5e).

A 13h45, ce samedi, pour un rassemblement prévu à 13h, 500 personnes environ étaient réunies devant le Palais de Justice, dans une ambiance très bon enfant. Des motards (environ une vingtaine) sont également de la partie. Le RIC (Référendum d’initiative citoyenne) est la principale revendication des manifestants.

Les forces de police sont présentes en nombre dans tout le centre de Lyon. Une patrouille est même présente sur un bateau, sur la Saône. “Au regard de l’ampleur des manifestations à venir, le Préfet a également mis en place un dispositif de sécurité qui sera adapté en conséquence. Les unités de force mobiles seront renforcées significativement en appui des unités locales de la Police nationale”, précise la Préfecture. Du mobilier urbain (poubelles, conteneurs à verre, chantiers...) a été déplacé en prévention. Depuis 14h, un hélicoptère survole la Presqu'Ile.

Après un passage sur les Quais de Saône, les manifestants devraient ensuite rejoindre la Presqu’Ile par le pont de la Feuillée puis les 6e et 3e arrondissements par le pont Lafayette. Après des passages rue Vauban, rue Garibaldi, rue Servient et rue Mazenod, ils devraient revenir sur la Presqu’Ile par le pont de l’Université et ainsi rejoindre la Place Bellecour par les Quais du Rhône.