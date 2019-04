Gaspillage alimentaire : les chiffres inquiétants de la métropole de Lyon

Deux tiers des habitants de la métropole de Lyon jettent les aliments qu'ils ont achetés.

6 Grands Lyonnais sur 10 jettent des aliments de consommation courante. Les causes les plus fréquentes : les restes qui ne sont pas mangés (34 %), le dates limites de consommation dépassée (32 %) et mauvaise conservation des aliments (30 %).

C'est ce qui ressort d'une étude menée en mars 2018 pour le compte de la métropole de Lyon.

En parallèle, 30 % des habitants de la métropole de Lyon sont touchés par la précarité alimentaire.