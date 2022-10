Gagnez votre dossard pour le Lyon Urban Trail by Night 2022 avec Lyon Capitale !

Lyon Capitale vous propose de remporter votre dossard pour la 8e édition du "Lyon Urban Trail by Night" 2022 qui aura lieu dans la soirée du samedi 5 novembre à Lyon.

Lyon Urban Trail (LUT) by Night est un parcours de trail qui s’effectue la nuit. Cette édition de la course permet de découvrir sous de nouveaux angles les plus beaux spots de Lyon illuminés.

Cette course peut se dérouler sous plusieurs formats :

- 26 Kilomètres

- 15 Kilomètres

- 7 Kilomètres

- 7 Kilomètres en mode randonnée festive.

Les 20 premiers à répondre correctement à notre question gagneront un dossard du parcours de leur choix.

Pour participer à cet évènement sportif et tenter de gagner son dossard, il suffit de répondre à une question :

Quel sport/jeu est mis en avant dans le mensuel Lyon Capitale d’octobre n° 825 ? (disponible actuellement en kiosques)

Réponse par courriel à invitations@lyoncapitale.fr, au plus tard le 27 octobre 18h en indiquant vos noms et prénoms. Un mail de confirmation vous sera envoyé.

N.B. Les personnes inscrites sur le LUT by Night aux formules "chrono" doivent présenter une licence FFA à jour à la date de l’évènement ou un certificat médical datant de moins d’un an et mentionnant la non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition.

Le certificat médical n’est pas nécessaire pour la formule "rando" non chronométrée.

Pour les mineurs, il est nécessaire de présenter une autorisation parentale.