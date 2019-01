Gabriel Montcharmont, l'ancien député du Rhône est décédé

L'ancien député du Rhône est décédé ce mardi à l'âge de 78 ans.

Gabriel Montcharmont, né le 7 avril 1940, est décédé ce mardi à l'âge de 78 ans. Il a été maire PS de Condrieu pendant plus de 25 ans de 1983 à 2008 et député du Rhône durant deux mandats (1988-1993 et 1997-2002). Dans un communiqué, Yves Crombecque, le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste du Rhône, a rendu hommage à l'ancien député. “C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès aujourd’hui de Gabriel Montcharmont. L'ancien député-maire de Condrieu et ancien conseiller général était une figure historique de notre parti et de notre fédération."Gaby", comme ses proches et les camarades avaient coutume de l'appeler, avait su, avec passion et vigueur, ancrer le socialisme sur cette terre rhodanienne réputée difficile pour notre parti. Nous ne partagions pas toujours les mêmes options au sein de notre grande famille socialiste, mais Gabriel Montcharmont incarnait avec talent et franchise ce que le parti socialiste garde de plus précieux : la passion du débat au service des convictions. C'est un authentique compagnon de route du parti qui vient de nous quitter”, a-t-il déclaré.