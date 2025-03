Dans un communiqué de presse, l'opposition de gauche à Oullins-Pierre-Bénite dénonce la demande de pénalité "révoltante" de la mairie en place concernant un arrêté déposé par l'opposition contre la fusion des deux communes.

Les querelles se poursuivent à Oullins-Pierre-Bénite entre la mairie de droite et l'opposition de gauche. Dans un communiqué de presse transmis aux médias vendredi, les Socialistes, les Communistes et Ecologistes dénoncent la demande de pénalité "révoltante" réclamée par Jérôme Moroge, maire d'Oullins-Pierre-Bénite depuis la fusion le 1er janvier 2024.

Le maire LR de la commune avait demandé à la justice de condamner les élus d'oppositions à 3000 euros d'amende suite aux recours judiciaires déposés par ceux-ci pour dénoncer la fusion des deux villes. L'opposition avait déposé un recours en annulation de l'arrêté préfectoral validant la création d'Oullins-Pierre-Bénite ainsi qu'un référé suspension. "Celui-ci était motivé par l'urgence de faire annuler la fusion avant que les processus ne soient enclenchés. Pour déposer un référé suspension, il faut aussi avoir déposé un recours en annulation" expliquent les élus d'oppositions dans leur communiqué.

Le tribunal administratif avait finalement rejeté le référé suspension au motif qu'il n'y avait pas d'urgence. Ainsi, le 6 janvier 2025, les élus d'oppositions avaient informé le tribunal de leur souhait d'arrêter le recours en annulation toujours en cours. "Au vu des délais de la justice administrative (environ deux ans), il nous semblait contraire à l’intérêt général d’annuler juridiquement et brutalement une fusion en place et tous les actes qui en découlent, après plusieurs années" poursuivent-ils dans leur communiqué.

Après ce retrait, la commune d'Oullins-Pierre-Bénite avait ainsi réclamé à la justice de condamner l'opposition à payer une amende de 3000 euros. Demande rejetée par le tribunal administratif. "Au delà de la surprise, nous trouvons cette demande de pénalité révoltante" expliquent les élus d'opposition. Avant de conclure : "C’est une manière d’intimider l’opposition qui est inacceptable. C’est une nouvelle tentative de tuer la démocratie dans notre ville et le rôle de l’opposition au sein du Conseil Municipal. Malgré toutes les manœuvres de M. Moroge, nous restons déterminés à porter la voix des Oullinois.es et Pierre-Bénitain.e.s, à défendre leurs intérêts et à faire vivre (autant que nous pouvons) la démocratie dans notre ville."