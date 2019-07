Fumée noire au sud de Lyon : un incendie de déchets à Oullins

Une importante fumée noire est visible au sud de Lyon. Une dizaine de tonnes de déchets a pris feu.

Loi des séries dans l'agglomération de Lyon. Après l'incendie d'un centre de tri de déchets à Saint-Fons, le week-end dernier, un nouveau panache de fumée noire est visible au sud de la ville. Une dizaine de tonnes de déchets a pris feu à Oullins, dans l'entreprise Purfer-Derichebourg vers 15 heures.

Les pompiers sont intervenus rapidement sur place et le feu est sous contrôle. Néanmoins, des trains au départ de Lyon Perrache ont dû être détournés pour ne pas passer à proximité du secteur. Les gares d'Oullins, Pierre-Bénite, Vernaison, Grigny et Givors Canal ne sont plus desservies.