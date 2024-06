Fortes chaleurs, baisse des températures, orages : quel temps à Lyon cette semaine ?

La météo sera très changeante cette semaine à Lyon, avec des températures bien au-dessus des moyennes de saison, d'autres au contraire très basses, des épisodes orageux et un temps bien capricieux.

Il n'est pas encore temps de ranger ses pulls, mais pas non plus de ressortir toute notre garde-robe d'été. Cette semaine encore, la météo lyonnaise sera très changeante, à commencer par ce lundi, avec des températures estivales et un vent du Sud qui soufflera dès cet après-midi ainsi que demain.

Guillaume Séchet, météorologiste et prévisionniste chez Météo-Lyon, nous apporte ses précisions quant au temps de ces prochains jours à Lyon. Il explique qu'en ce début de semaine, on peut s'attendre à des températures bien au-dessus des normales de saison. Jusqu'à jeudi, de fortes chaleurs, jusqu'à un écart de saison de +6°C sont attendues. Quelques passages nuageux sont également à prévoir durant ces quatre jours. Ce temps lumineux laissera place à des orages, susceptibles de faire leur apparition pendant la journée du jeudi, avec un ciel très chargé et des températures toujours très hautes (jusqu'à 30°C en après-midi).

Ce vent chaud du Sahara engendrera potentiellement de fortes remontées de sables et de poussières, particulièrement dans la journée du mercredi.

De fortes baisses à prévoir

À partir de vendredi, un air océanique gagnera l'ensemble du territoire lyonnais par l'Est, provoquant des baisses de températures et des écarts de saison de -4°C, ainsi que des pluies et des orages musclés notamment dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce week-end aussi, le soleil ne sera pas au rendez-vous. Les écarts de saison se creuseront, -5°C le samedi et jusqu'à -7°C dimanche.

Guillaume Séchet ajoute cependant "qu'il n'est pas exclu que cette période de temps frais soit temporaires, et potentiellement suivie d'une nouvelle vague de chaleur".

