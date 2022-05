Football : un 15e titre de championnes de France pour les joueuses de l’OL

En allant s’imposer sur la pelouse de leurs rivales parisiennes (1-0), les Fenottes de l’Olympique Lyonnais ont décroché dimanche 29 mai leur 15e trophée de championnes de France, faisant oublier la perte du trophée la saison dernière… au profit de Paris.

24 mois après avoir échoué à remporter le titre de championnes de France, pour la première fois en 15 ans, les Fenottes ont retrouvé les sommets de leur sport. Après avoir remporté la Ligue des Champions le samedi 21 mai, la 8e de leur histoire, les Lyonnaises ont parachevé leur saison avec un 15e titre de championnes de France, décroché sur la pelouse de leurs grandes rivales du PSG, au terme d’une rencontre remportée 1-0.

Titrées à une journée de la fin

Tout un symbole, alors que ce sont ces mêmes parisiennes, qui, il y a un an, s’étaient emparées de la couronne des Lyonnaises. Avec huit points d'avance à une journée de la fin, l'OL entrainé par Sonia Bompastor ne peut plus être rejoint et réalise une saison reconquête quasi-parfaite.

Les Lyonnaises fêteront leurs deux trophées ce mercredi à la maison, après le match contre Issy.

15 - Lyon a remporté son 15e titre de championne de France, au moins 9 de plus que toute autre équipe. D'ailleurs, 15 des 16 dernières saisons ont vu l'@OLfeminin être sacré en 1re division féminine, la seule exception datant de 2020/21 avec le PSG. Règne. #PSGOL pic.twitter.com/KbjSh99ZIJ — OptaJean (@OptaJean) May 29, 2022

Toutes les infos sur l'Olympique Lyonnais sont à retrouver sur notre site partenaire Olympique et Lyonnais.