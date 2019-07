Finale de la CAN Sénégal-Algérie : quelles mesures à Lyon vendredi soir ?

Des interdictions de circuler, de consommer de l’alcool vont être prises vendredi à Lyon pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations qui opposera le Sénégal à l’Algérie. Le dispositif policier va aussi être renforcé.

La préfecture du Rhône a annoncé mercredi une série de mesures pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations qui aura lieu au Caire entre le Sénégal et l'Algérie à 21h (heure française) ce vendredi 19 juillet. Le préfet va notamment interdire la consommation d'alcool sur la voie publique et la circulation dans le centre-ville, notamment dans les rues Édouard-Herriot et rue de Brest.

“Le 14 juillet dernier, à l’issue des célébrations de la fête nationale, les supporters de l’équipe de football d’Algérie ont investi les rues suite à la victoire de leur équipe en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Ces célébrations ont vite laissé place à des scènes de violence, notamment dans le secteur de la place Gabriel Péri (Lyon 7e), à Vaulx-en-Velin, à Vénissieux, à Rillieux-la-Pape et à Villeurbanne. Des individus violents se sont servis de cet événement festif pour détruire des biens publics et privés, et s’en prendre aux forces de l’ordre”, a déclaré la préfecture.

Un dispositif de sécurité renforcé va être mis en place pour éviter les troubles à l’ordre public. “Il sera composé notamment d’unités de forces mobiles et de policiers de la Direction départementale de la sécurité publique. Des policiers municipaux contribueront à compléter ce dispositif, notamment en ce qui concerne les mesures de restriction de la circulation”, précisent les services de l'État. Le préfet a aussi appelé “à la vigilance de tout un chacun”.

Il notamment demandé “aux supporters de s’éloigner des éventuels fauteurs de troubles, qui verront les forces de l’ordre intervenir systématiquement, dès lors que des agissements délictueux seraient commis”. Enfin, il demande “aux commerçants de prendre toutes les dispositions pour protéger leurs établissements, notamment les vitrines susceptibles d’être dégradées en cas de débordements”.

Les mesures prises pour ce vendredi sont les suivantes :

La consommation en réunion d’alcool sur la voie publique sera interdite ;

La vente d’alcool à emporter sera interdite ;

La vente ainsi que la détention et l’usage de pétards, feux d’artifices et fusées sur la voie publique seront interdits ;

La détention, le transport et la vente de carburant en récipients portables seront interdits, sauf situation d’usage dûment justifiée.

Par ailleurs, des mesures de restriction de la circulation seront instaurées le vendredi 19 juillet 2019 à compter de 19H00. Les axes suivants seront bloquées à la circulation :

Quai Victor Augagneur ;

Cours Gambetta (de l’avenue Jean Jaurès au Quai Victor Augagneur) ;

Pont de la Guillotière ;

Rue de la Barre ;

Pourtours de la Place Bellecour ;

Rue Édouard Herriot et rue de Brest (de la place Bellecour jusqu’à la rue Grenette).

L’arrêté sera actif vendredi en début d’après-midi et s’achèvera samedi matin.