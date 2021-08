Fin de l’alerte jaune aux orages à Lyon et dans le Rhône

Samedi 21 août, les fortes chaleurs qui se sont abattues sur Lyon ont laissé place à un épisode de pluie et d’orages, localisés. À cet égard, Météo France avait placé le département en alerte jaune, la vigilance a été levée ce dimanche et la journée s’annonce belle dans la capitale des Gaules.

Après l’orage le beau temps. Les intempéries qui ont pu toucher le département du Rhône et la métropole de Lyon, de manière localisée cette nuit, ont laissé place au soleil. Tôt ce dimanche matin, Météo France a donc levé l’alerte jaune aux orages en vigueur sur le département. Également placés en vigilance, l’Allier, le Puy-de-Dôme, l’Ain et la Haute-Savoie ne sont eux aussi plus concernés par cet épisode orageux.

Ce dimanche, entre Rhône et Saône, il fera beau, même si les températures devraient être relativement plus douces qu’hier, en raison de l’apparition de quelques nuages dans le ciel de la métropole. Il fera 29°c, au plus fort de la journée, avant que le mercure ne commence à baisser aux environs de 18 heures, selon l'organisme météorologique.