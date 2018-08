Fichier sexiste à l'EM Lyon : une enquête a bien été ouverte

Le directeur de l'école a assuré à Lyon Capitale qu'une enquête interne a été ouverte concernant le fichier sexiste fait par des étudiants de l'école, mais s'est refusé à faire plus de commentaires.

Dans un communiqué publié par l'EM Lyon au lendemain des révélations de Lyon Capitale sur un fichier sexiste fait par des étudiants de l'école, Bernard Belletante avait promis l'ouverture d'une enquête à partir du 20 août. Contacté ce jeudi, le directeur de l'EM Lyon a assuré qu'une enquête était en cours. Un fichier dans lequel étaient répertoriés les noms, prénoms, âges, adresses mail et comptes Facebook de plus de 250 étudiantes de l'EM Lyon, dont plus de 120 font l'objet d'une notation de 2 à 19 sur 20 et de commentaires sexistes voire violents.

Questionné sur les modalités de cette enquête et sur les actions mises en place à la rentrée par l'école, le directeur s'est montré moins bavard. “Aucun commentaire”, a seulement répondu celui qui s'était dit “très choqué”, après la sortie de notre article. “Les étudiants, dont l’implication serait confirmée, seront convoqués en conseil de discipline”, avait-il assuré. Il avait aussi évoqué la possibilité d’une exclusion pour ses personnes.