Fête nationale, 13 et 14 juillet à Lyon : un gros dispositif de sécurité mis en place dans la Métropole

Le dispositif de sécurité et de secours est largement renforcé pour la Fête nationale, les 13 et 14 juillet à Lyon. Décryptage.

Ainsi, 450 policiers nationaux (CRS, BAC, brigade canine, CDI, GSP, BST...) seront mobilisés dans la Métropole de Lyon (en plus des effectifs de Police municipale et de sécurité privée). 200 pompiers seront mobilisés le 13 juillet et 250 le 14 juillet. "250 autres sapeurs-pompiers seront mobilisables à tout moment", précise la Préfecture du Rhône.

Aussi :

- la vente d’alcool à emporter est interdite sous quelque forme que ce soit les mardi 13

et mercredi 14 juillet de 20 heures à 6 heures

- la consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet du mardi 13 juillet 2021 12h00 au jeudi 15 juillet 2021 4 heures

- la vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 seront interdits sur la voie publique du mardi 13 juillet 2021 12h00 au jeudi 15 juillet 2021 4 heures

- la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable seront interdits sauf démarche à usage privé dûment justifiée du mardi 13 juillet 2021 12h00 au jeudi 15 juillet 2021 4 heures.

Lire aussi : Fête nationale : 13 ou 14 juillet, Lyon, Caluire, Décines, Vénissieux... Où et quand seront tirés des feux d'artifice dans la Métropole ?