Photo d’illustration SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Afin de favoriser la venue du public à la 25e Fête des lumières, du 5 au 8 décembre à Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Voyageurs TER réduisent à moitié prix les billets TER.

Pour les 25 ans de la Fête des lumières, du 5 au 8 décembre prochains, plusieurs oeuvres illumineront jusqu'à tard le soir la ville de Lyon. Pour l'occasion, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Voyageurs TER proposent une réduction de 50 % sur l'intégralité des billets TER grâce au tarif TER illico événements. Ces billets sont valables au départ de toutes les gares de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que celles de Mâcon et Genève.

Des trains de retour ont aussi été mis à disposition spécialement pour la Fête des lumières, en plus des circulations habituelles. Pour rappel, de son côté, TCL adapte son réseau avec un dispositif renforcé avec plus de 2 500 agents mobilisés jour et nuit. Toutes les informations pratiques dans notre article ici.

